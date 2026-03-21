Colpo di scena in vista del calciomercato estivo: le protagoniste sono ancora una volta Juventus e Napoli. 

Al momento sono divise da sei punti in classifica e lotteranno fino alla fine per la qualificazione alla prossima Champions League, ma Napoli e Juventus tornano protagoniste anche in ottica calciomercato. Sì, perché uno degli elementi più importanti della rosa azzurra rischia di trasferirsi in bianconero al termine della stagione in corso.

Spinazzola – Radioradio.it

Si tratta di Leonardo Spinazzola, che ha un contratto in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno: la Juve – secondo quanto riportato in queste ore dall’esperto di mercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio – avrebbe intenzione di riportare a Torino il calciatore a parametro zero dopo l’esperienza nella stagione 2018/2019 e offrirebbe un contratto di due anni al 32enne originario di Foligno.

La decisione finale spetta allo stesso Spinazzola che deve decidere se rinnovare per un anno con il Napoli o se trasferirsi proprio alla Juventus: seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende di mercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime settimane. Secondo voi come andrà a finire? Il Napoli riuscirà a trattenere Spinazzola oppure il forte laterale deciderà di tornare alla Juventus?