Colpo di scena in vista del calciomercato estivo: le protagoniste sono ancora una volta Juventus e Napoli.

Al momento sono divise da sei punti in classifica e lotteranno fino alla fine per la qualificazione alla prossima Champions League, ma Napoli e Juventus tornano protagoniste anche in ottica calciomercato. Sì, perché uno degli elementi più importanti della rosa azzurra rischia di trasferirsi in bianconero al termine della stagione in corso.

Si tratta di Leonardo Spinazzola, che ha un contratto in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno: la Juve – secondo quanto riportato in queste ore dall’esperto di mercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio – avrebbe intenzione di riportare a Torino il calciatore a parametro zero dopo l’esperienza nella stagione 2018/2019 e offrirebbe un contratto di due anni al 32enne originario di Foligno.

La decisione finale spetta allo stesso Spinazzola che deve decidere se rinnovare per un anno con il Napoli o se trasferirsi proprio alla Juventus: seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende di mercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime settimane. Secondo voi come andrà a finire? Il Napoli riuscirà a trattenere Spinazzola oppure il forte laterale deciderà di tornare alla Juventus?