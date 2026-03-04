Novità di mercato davvero rilevanti in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo.

Dopo lo scoppiettante pareggio contro la Roma, la Juventus si prepara al prossimo impegno di campionato contro il Pisa. I bianconeri devono assolutamente tornare alla vittoria se vogliono giocarsi fino in fondo le possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League: il quarto posto della Roma dista 4 punti e in casa Juve non sono ammessi più passi falsi da qui a maggio.

Juve che, però, monitora anche il calciomercato con l’obiettivo di portare a Torino un grande attaccante. I nomi che circolano sono diversi, ma l’ultima idea si chiama Darwin Gabriel Nunez Ribeiro, classe ’99 dell’Al-Hilal e della nazionale uruguaiana. Parliamo di un calciatore dalle grandissime qualità tecniche che già in Premier ha dimostrato tutto il suo valore: Nunez, infatti, ha indossato la casacca del Liverpool dal 2022 al 2025 collezionando 143 presenze, condite da 40 gol e 26 assist.

La trattativa per il suo trasferimento in Italia appare davvero complessa anche perché sulle tracce dell’uruguaiano ci sono tanti altri club, ma Comolli vuole provarci e sogna di regalare a Spalletti un nome altisonante nel reparto offensivo della Vecchia Signora.