L’Inter ha in tasca lo scudetto ma Marotta già lavora per la prossima stagione: possibile una mini rivoluzione e nel mirino c’è un top player di una rivale della Serie A

L’Inter naviga a vele spiegate verso lo scudetto. La sconfitta nel Derby ha ridotto il vantaggio sul Milan a sette lunghezze ma non sembra proprio che i nerazzurri possano dare vita ad un tracollo tale da immaginare un ribaltone in testa. I nerazzurri sono concentrati unicamente sul campionato (e sulla Coppa Italia) e per Chivu si avvicina il momento di poter festeggiare il primo titolo da allenatore.

Ciò nonostante il presidente Marotta lavora già sul mercato per potenziare ulteriormente la rosa nerazzurra e trasformarla in un’armata in grado di poter competere anche in Europa. E così sono già stati individuati i colpi da mettere a segno, calciatori concordati con il tecnico che ha deciso per una mini rivoluzione estiva, con focus sul centrocampo.

Inter, all in su Koné: perché la Roma potrebbe cederlo

I dubbi relativi a Calhanoglu e Mkhitaryan impongono riflessioni ma anche azioni e così in Viale della Liberazione si sta passando all’attacco. Nel mirino dei nerazzurri c’è un top player della Serie A, pronto per essere strappato ad una rivale. Si tratta di Manu Koné, già trattato vanamente la scorsa estate.

Il centrocampista in giallorosso ha collezionato 77 presenze e quattro gol in due stagioni ed è un pilastro di Gasperini. Organizza il gioco e soprattutto è un frangiflutti quasi invalicabile. Il centrocampista ha un contratto di circa 3 milioni di euro fino al 2029 ma la Roma in estate potrebbe essere quasi costretta a cederlo.

Com’è noto i Friedkin vogliono costruire una squadra all’altezza ma al contempo si dovranno rispettare le indicazioni dell’Uefa sulFair Play Finanziario. Ciò significa che un big potrebbe essere sacrificato e Koné è uno dei nomi in lizza. Acquistato per circa 20 milioni dalla Roma, adesso la sua valutazione ha toccato i 40-50 milioni di euro.

Una cifra importante che, se messa sul piatto dall’Inter, potrebbe garantire una discreta plusvalenza alla società giallorossa.