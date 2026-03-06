Giorno triste per il calcio italiano che saluta un grande protagonista di questi anni: ecco il messaggio strappalacrime.

Prima Atalanta, poi Milan e infine Fiorentina. Tre grandissime squadre in cui ha regalato spettacolo dal 2010 al 2024, ma adesso Giacomo Bonaventura dice addio al calcio e lo fa con un video strappalacrime apparso in queste ore sul suo account Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Bonaventura (@jackbonaventura)

Ecco quanto ammesso da Bonaventura: “Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile che poi uno continui a giocare e trascinarsi, rischi di non divertirti più e secondo me non ha senso. Quando ho iniziato a sentire questo, ho preso questa decisione. “Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni e probabilmente è quella con cui ho disputato più partite, quella a cui sono più legato. Però non posso non citare anche Atalanta e Fiorentina: ognuna, a modo suo, è stata un’esperienza che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere molto. Nel calcio, dopo che non giochi per due settimane, già si dimenticano tutti. Però mi piacerebbe essere ricordato come un appassionato di calcio, uno che ha lavorato tanto e ha sempre cercato di dare il massimo, senza scorciatoie e senza furbizie. Ho sempre creduto nel lavoro e ho cercato di dare sempre il meglio di me. La mia soddisfazione più grande? Giocare per la Nazionale, il sogno di ogni ragazzo“.