Il momento della Roma è delicato e le prossime partite rischiano di diventare uno spartiacque della stagione. Tra campionato ed Europa League, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini si gioca infatti una fetta enorme del proprio futuro sportivo nel giro di pochi giorni.

In Serie A la corsa alla Champions League si è improvvisamente complicata. Il margine sulla Juventus, che sembrava rassicurante, si è assottigliato rapidamente e ora la classifica è tornata a farsi pericolosamente corta.

In questo scenario, ogni partita pesa doppio e l’impressione è che la Roma si trovi in una fase della stagione in cui un episodio può cambiare tutto. Proprio come accade spesso nel calcio, quello capace di passare in pochi minuti dall’entusiasmo alla tensione.

Roma, il nodo Bologna e la pressione su Gasperini

Al centro di questo momento c’è inevitabilmente Gasperini, chiamato a tenere la barra dritta mentre la stagione entra nel suo punto più caldo.

Il doppio confronto europeo con il Bologna rappresenta infatti molto più di una semplice partita: è un passaggio decisivo che può rilanciare la Roma oppure complicare seriamente il finale di stagione. Per i giallorossi l’Europa rappresenta una grande occasione per restare protagonisti, mentre un’eventuale eliminazione rischierebbe di pesare anche sul morale e sulla corsa in campionato.

Il Bologna arriva da un periodo altalenante e da una recente sconfitta in rimonta contro l’Hellas Verona, segnale dei vuoti mentali che hanno spesso caratterizzato l’annata rossoblù. Ma proprio per questo motivo la squadra emiliana vede nella sfida con la Roma l’occasione per salvare la stagione.

Camelio avverte: “Gasperini pensi ad allenare”

Sul momento della squadra giallorossa si è espresso con toni piuttosto netti Enrico Camelio durante Radio Radio – Lo Sport, lanciando un vero e proprio campanello d’allarme.

“La Roma rischia di uscire praticamente da tutto. Se non passa col Bologna sarebbe una cosa grave, perché in campionato si è incartata: dal +8 sulla Juventus al 92° si è passati al +1 in 90 minuti, e i bianconeri hanno un calendario più facile e non hanno l’Europa League. La Roma è forte e ha preso un grande allenatore come Gasperini, ma se tra pochi giorni uscisse dalla Coppa sarebbe quasi un disastro. Lui resta un grande tecnico, però ultimamente lo vedo un po’ distratto…”

