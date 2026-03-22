Il vantaggio in classifica c’è, ma le prestazioni dell’Inter sono tutto tranne che rassicuranti. La quarta partita consecutiva senza vittorie per l’Inter arriva a Firenze. La Fiorentina ha subito un gol all’inizio e un assalto finale, ma nel centro della partita si è fatta preferire per intensità e mole di gioco rispetto ai nerazzurri. La squadra di Chivu è apparsa permeabile, Kean e Gudmundsson hanno sprecato tanto, le ripartenze interiste sono state sprecate spesso in partenza, soprattutto da Barella, autore di due assist: il primo a 39 secondi dal calcio d’inizio per la testa di Esposito, il secondo per gli avversari, perdendo un pallone sanguinoso in uscita.

La buona notizia per gli interisti è Pio Esposito, che da personaggio da meme e sfottò si ritrova ora come punto di riferimento dell’attacco interista. Segna subito e rischia anche di trovare il gol all’ultimo secondo, serve il miglio De Gea per salvare il pareggio, dopo una girata di Pio da numero 9 di altri tempi. La Fiorentina prende un punto importante per la lotta salvezza, l’Inter deve ringraziare un campionato senza una vera contendente.