Colpo di scena in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco le ultimissime sul mercato bianconero.

Grazie al successo interno contro il Pisa e alla sconfitta della Roma sul campo del Genoa, la Juve ha ridotto a una sola lunghezza il distacco dal quarto posto, utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Una splendida notizia per Luciano Spalletti e per i suoi ragazzi che, a questo punto, possono guardare con grande ottimismo a queste ultime dieci giornate di campionato.

Il calciomercato Juventus, però, rischia di essere completamente stravolto da un’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra. I bianconeri seguono da tempo Sandro Tonali, ma il centrocampista di proprietà del Newcastle potrebbe trasferirsi a sorpresa in Spagna: lo riferisce in queste ore il ‘Sun’, secondo cui la dirigenza del Real Madrid avrebbe deciso di sferrare l’assalto decisivo all’ex calciatore del Milan.

Il Newcastle valuta Tonali la bellezza di 115 milioni di euro, una cifra davvero importante che però il presidente Florentino Perez potrebbe decidere di investire: chi la spunterà alla fine tra Juventus e Real Madrid nella corsa al centrocampista della Nazionale italiana classe 2000?