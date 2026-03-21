Luciano Spalletti con la sua intermediazione può portare a Torino un colpo dal Real Madrid: sarebbe un vero top player

Rinforzare la rosa è una priorità ed una necessità in casa Juventus. Il club bianconero è cosciente di come al momento l’attuale squadra non sia attrezzata per competere con le altre rivali del campionato. E così con Spalletti il club è pronto ad aprire un nuovo ciclo che possa portare i bianconeri a lottare per il titolo.

La Juve deve però centrare il quarto posto, considerato imprescindibile per finanziare il mercato. Senza i milioni dell’Uefa, infatti, è facilmente immaginabile come la campagna acquisti sarà in tono minore. Di certo c’è che è stata individuata la zona dove intervenire con urgenza.

La porta con Di Gregorio e Perin in uscita e non più considerati dentro al progetto, impongono l’acquisto di un numero uno di livello. Ed in tal caso non collimano al momento le idee tra tecnico e dirigenza sul nome da ingaggiare. L’attacco è un’altra priorità assoluta ma anche in difesa si dovrà intervenire.

E la Juve ha già individuato il difensore ideale. Si tratta di Antonio Rudiger, centrale in scadenza con il Real Madrid a fine stagione. Il Real Madrid fin qui non ha affondato il colpo per il rinnovo e la Juve ci può provare, sfruttando anche la conoscenza tra il difensore e Spalletti che hanno vissuto insieme l’esperienza alla Roma.

Su Rudiger, però, c’è l’interesse anche di altri club, tedeschi ed inglesi. La Juve ha effettuato un primo sondaggio esplorativo ma il contratto da 10 milioni di euro a stagione frena i bianconeri, essendo il tetto salariale impostato dalla Juve a sette milioni, quelli percepiti da Yildiz.