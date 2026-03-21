Federico Chiesa torna in Serie A dopo due anni deludenti al Liverpool: già deciso il prossimo club, è una big

Federico Chiesa è stato inglobato da Gattuso nel listone dei convocati in vista dei play off Mondiali. Una chiamata che ha generato molte polemiche in Italia, considerato come l’esterno non sia titolare a Liverpool. Anzi, di fatto gioca con il contagocce, con presenze al momento che non giustificano affatto una sua chiamata in Nazionale.

Il CT ha però voluto puntare anche su di lui che, se chiamato in causa, dovrà dare il suo apporto. Quel che appare certo è come Chiesa stia vivendo con ogni probabilità gli ultimi mesi a Liverpool ed in Premier League. Dopo due stagioni avare di soddisfazioni e vissute non da protagonista in riva al Merseyside il richiamo della Serie A e di tornare ad essere protagonista è fin troppo forte per lui.

E c’è anche un club pronto ad ingaggiarlo subito: si tratta della Roma già stufa di Zaragoza. Ha deluso profondamente ed è un vero e proprio oggetto misterioso. Contro il Bologna nessun dribbling riuscito, nessun tiro ed oltre la metà dei passaggi sbagliati. Da qui la decisione di lasciar andare e non riscattare il calciatore – nonostante la penale eventualmente da pagare – perpuntare su Chiesa che in Serie A ha sempre fatto la differenza.