La Juve subisce un brutto colpo in chiave mercato: il calciatore ha raggiunto l’accordo con il Liverpool

La vittoria contro l’Udinese, in un turno di campionato che prevede anche lo scontro diretto tra Como e Roma mette i bianconeri in una posizione di vantaggio nella corsa al quarto posto. Lo sappiamo, è l’obiettivo prioritario indicato dalla dirigenza, sia per il prestigio di disputare la competizione continentale più importante per club che per le casse della società che si riempiono di circa 70 milioni di euro tanto per iniziare.

Milioni che posso servire a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione per dare l’assalto allo scudetto. Il mercato, sebbene si apra ufficialmente il primo luglio, è già nel vivo, con la dirigenza al lavoro per chiudere accordi e stringere intese.

Comolli, con l’aiuto di Chiellini, è alla ricerca di quei profili utili a Luciano Spalletti che ha già espresso le sue opinioni sulla rosa. Per i bianconeri, però, arrivano brutte notizie dal mercato. Uno degli obiettivi della Juve è senza dubbio il portiere. Di Gregorio ha deluso ed è in uscita ma anche Perin può salutare.

E così la priorità è ingaggiare un estremo difensore forte ed affidabile: da qui il mirino puntato su Alisson Becker, numero uno del Liverpool. Una pista, però, sfumata proprio nelle ultime ore definitivamente, o quasi. Come afferma Fabrizio Romano, infatti, il Liverpool ha esercitato l’opzione il rinnovo del contratto fino al 2027 del portiere brasiliano che, quindi, resterà nel Merseyside.