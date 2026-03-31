Manca ormai pochissimi all’inizio della sfida tra Bosnia e Italia: chi vince si qualifica al prossimo Mondiale.

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, l’Italia di Gattuso fa visita alla Bosnia allo stadio ‘Bilino Polje’ di Zenica nella finale playoff per i Mondiali 2026. Un match delicatissimo vista la posta in palio: chi vince si qualifica direttamente al torneo in programma in Canada, Messico e Stati Uniti e gli azzurri non possono assolutamente permettersi di rimanere fuori per la terza volta di fila.

Dopo la semifinale vinta contro l’Irlanda del Nord erano in molti a invocare, tra addetti ai lavori e tifosi, l’impiego dal 1′ di Pio Esposito al posto di Retegui: l’ex attaccante dell’Atalanta non è apparso in formissima allo stadio di Bergamo, ma Gattuso conferma la decisione presa qualche giorno fa e l’undici visto in campo proprio giovedì scorso. Tra i pali spazio ancora a Donnarumma, mentre la difesa sarà guidata da Mancini, Bastoni, Calafiori da destra verso sinistra. In mezzo al campo agiranno Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco mentre in attacco si partirà ancora con Kean-Retegui, con Pio Esposito pronto a subentrare nella seconda frazione di gioco. Ecco le probabili formazioni di Bosnia-Italia:

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Ct: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso