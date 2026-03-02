La morte di Ali Khamenei, avvenuta il 28 febbraio 2026, chiude un capitolo di quasi quattro decenni in cui l’Iran è stato praticamente governato da un solo uomo. Un’era iniziata con la rivoluzione del 1979 di Ruhollah Khomeini: il momento in cui religione, stato moderno e mobilitazione ideologica decisero di fare squadra.



Con Khamenei fuori scena, il cuore del regime autoritario pulsa più incerto che mai. La domanda è spontanea: la Repubblica Islamica si irrigidirà fino a diventare un blocco di cemento armato o comincerà a mostrare le prime crepe?

Per capirlo bisogna tornare indietro, molto prima di Khamenei.

Dalla modernizzazione forzata alla rivoluzione islamica

L’Iran moderno nasce da un eterno braccio di ferro tra modernità e autorità. Nel 1925, la dinastia Pahlavi decide di accelerare i lavori: Reza Shah e poi suo figlio Mohammad Reza trasformano il Paese in uno Stato centralizzato, laico, filo-occidentale. Strade, università, esercito forte… e un’autorità che sa come far sentire il proprio peso.

Il colpo di Stato del 1953 contro il primo ministro Mohammad Mossadeq, colpevole di nazionalizzare il petrolio, lascia una ferita aperta. Gli interessi occidentali entrano di prepotenza, alimentando un nazionalismo destinato a diventare benzina per la rivoluzione. E benzina, nel 1979, ne serve tanta: la Rivoluzione Islamica di Khomeini rovescia lo Scià, milioni di persone scendono in piazza, e l’Iran diventa ciò che conosciamo oggi. Anzi, conoscevamo fino a oggi.

La Guida Suprema e la nascita dei Pasdaran

La nuova architettura istituzionale ruota attorno a una figura chiave: la Guida Suprema. Non un semplice leader religioso, ma il vertice politico e militare dello Stato. Controlla le forze armate, influenza la magistratura, indirizza la politica estera.

Khomeini (1979–1989) definisce il sistema. È lui a creare il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran: una forza militare parallela all’esercito, con una missione chiara: difendere la rivoluzione dentro e fuori i confini. Quando Khomeini muore, nel 1989, la successione porta al potere Ali Khamenei. Pochi allora immaginano che resterà al vertice per 37 anni. Lo stesso eredita un sistema fragile e lo consolida. Rafforza i Pasdaran, amplia la loro influenza economica, trasforma l’Iran in un attore regionale decisivo. Resiste alle sanzioni, sopravvive alle pressioni internazionali, negozia sul nucleare quando serve e chiude quando ritiene necessario.

Ma il prezzo della stabilità è alto. Sotto la sua guida il dissenso viene represso, la stampa limitata, le opposizioni silenziate. L’Iran diventa uno Stato strutturalmente autoritario, con spazi elettorali controllati e libertà civili ristrette. La società cambia, però. È più giovane, più istruita, più connessa. E sempre più insofferente.

2022: il risveglio della rivolta

La morte di Mahsa Amini nel 2022 scatenò proteste di massa sotto lo slogan Woman, Life, Freedom, trasformando la rabbia per le restrizioni culturali in una richiesta più ampia di dignità e cambiamento sociale. Le donne furono il volto della mobilitazione, ma dietro di loro c’era un’intera società che sfidava il regime autoritario, nonostante repressioni, arresti e condanne.

Negli anni successivi (2025–2026), la protesta si allargò alla sfera economica: inflazione, svalutazione della moneta e disoccupazione aumentarono la frustrazione, trasformando il dissenso in una crisi sistemica. Il regime restava forte nei suoi apparati di sicurezza, ma la sua legittimità sociale appariva sempre più fragile.

… e ora?

L’attacco con droni che uccide Khamenei apre uno scenario imprevedibile. Internamente, si apre una corsa alla successione. I Pasdaran, già potenti, potrebbero tentare di consolidare un controllo ancora più diretto trasformando il sistema in una forma più esplicitamente militarizzata.

Uno scenario è quello della continuità dura: una nuova Guida Suprema sostenuta dall’apparato militare, linea rigida, repressione preventiva. Un altro scenario è più incerto: divisioni interne, pressioni popolari, tentativi di riforma controllata per evitare l’esplosione. Sul piano internazionale, Stati Uniti e Israele osservano e calcolano. Washington punta a contenere l’escalation e impedire che l’Iran acceleri sul nucleare. Israele mira a neutralizzare minacce regionali. Ma ogni mossa rischia di alimentare nazionalismo e radicalizzazione interna.

Il Medio Oriente trattiene il respiro. L’Iran di oggi non è solo una teocrazia sotto pressione. È una società giovane che chiede rispetto, un sistema politico che resiste irrigidendosi, una potenza regionale coinvolta in equilibri delicatissimi. La morte di Khamenei non garantisce automaticamente libertà né democrazia. Potrebbe aprire a una fase ancora più dura come anche segnare l’inizio di una trasformazione lenta e irreversibile.

Il nodo centrale non è soltanto chi salirà al potere ma se l’Iran continuerà a essere governato dalla paura o se, per la prima volta in decenni, la voce della società riuscirà a farsi ascoltare.