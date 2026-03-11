Colpo di scena in casa Lazio in vista della prossima stagione: ecco le ultime sul futuro di Maurizio Sarri.

La Lazio supera il Sassuolo nel posticipo serale della ventottesima giornata di Serie A: finisce 2-1 a favore dei biancocelesti grazie alla rete di Marusic all’ultimo respiro. Grazie a questa vittoria, la Lazio sale al decimo posto in classifica a quota 37 punti, a una lunghezza di distanza proprio dalla squadra allenata da Grosso.

Intanto, però, c’è da registrare in queste ore una clamorosa indiscrezione di calciomercato che rischia di stravolgere il futuro del club caro al presidente Lotito. Ecco infatti quanto ammesso dall’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ai microfoni di ‘Radio Radio’: “La Fiorentina per la prossima stagione pensa a Sarri e Grosso per la sostituzione di Paolo Vanoli in panchina”.

Una vera e propria bomba che potrebbe convincere Sarri a dire addio alla Lazio e a trasferirsi in Toscana: da qui a giugno tutto può ancora succedere e molto dipenderà dal piazzamento finale in classifica dei club coinvolti, ma quello relativo al futuro di Sarri è un vero e proprio colpo di scena.