Decisione inaspettata in casa Roma: ecco cosa sta succedendo il giorno dopo la sconfitta sul campo dell’Udinese.

Risveglio amaro per la Roma, che ieri sera si è arresa sul campo dell’Udinese (1-0) in una delle gare più attese della 23esima giornata di Serie A. I giallorossi vengono così superati dalla Juve di Luciano Spalletti e scivolano al quinto posto in classifica: una pessima notizia in ottica qualificazione alla Champions League del prossimo anno.

Il tecnico Gian Piero Gasperini è apparso amareggiato al termine del match contro i bianconeri, ma ora l’attenzione è rivolta al prossimo impegno di campionato e a giovedì 5 febbraio, ultima data utile per i cambi della lista UEFA (al massimo 3). Tra i principali indiziati a rimanere fuori al momento ci sono Artem Dovbyk (attualmente fermo ai box per infortunio) e Stephan El Shaarawy. Occhio, però, alle sorprese con l’allenatore giallorosso che alla fine potrebbe anche spiazzare tutti con qualche bocciatura eccellente.

La Roma, dunque, volta immediatamente pagina dopo Udine: lunedì 9 febbraio si torna in campo allo stadio ‘Olimpico’ contro il Cagliari e servirà una Roma diversa da quella vista ieri per conquistare l’intera posta in palio.