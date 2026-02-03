Pessime notizie in casa Juve per quel che concerne le condizioni fisiche di Yildiz: le ultime sul numero 10 bianconero.
Grande entusiasmo in casa Juventus dopo la convincente vittoria sul campo del Parma nella sfida valida per la 23esima giornata di Serie A. I bianconeri sono ora quarti in classifica (dopo il ko della Roma di ieri), ma non vogliono di certo fermarsi qui. Anzi, puntano a vincere ancora, prima in Coppa Italia contro l’Atalanta giovedì e poi contro la Lazio in campionato domenica sera.
Un doppio impegno da brividi, a cui molto probabilmente non prenderà parte Kenan Yildiz: il numero 10 della Juve, uscito al termine del primo tempo della gara col Parma, ha rimediato un sovraccarico all’adduttore della coscia e dovrebbe rimanere fermo circa una settimana, anche per evitare complicazioni.
Probabile a questo punto che Luciano Spalletti non lo rischi contro la Dea e contro l’undici di Sarri, per poi averlo a completa disposizione per il derby d’Italia contro l’Inter in programma il prossimo 14 febbraio. Una pessima notizia per la Juve, costretta dunque a rinunciare al suo miglior giocatore nei prossimi due impegni.