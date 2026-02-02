Bomba improvvisa in casa Juventus: l’annuncio riguarda Luciano Spalletti, i tifosi quasi non ci credono.

Dopo il pareggio contro il Monaco nell’ultimo turno del girone di Champions League, la Juve torna a correre in campionato e vince a Parma (4-1) al termine di una prestazione davvero importante. I bianconeri si avvicinano così a Milan e Roma, che saranno impegnate tra stasera e domani nei posticipi della 23esima giornata di Serie A.

Il protagonista di questa vera e propria trasformazione è, senza ombra di dubbio, Luciano Spalletti che ha completamente ribaltato la Juve in pochissime settimane. Il tecnico di Certaldo ha dato alla squadra un’idea di gioco precisa e un’identità ben definita e ora Yildiz e compagni non si pongono più limiti. Graziano Campi, però, fa tremare adesso i tifosi della Vecchia Signora. Ecco infatti quanto ammesso dal noto giornalista e opinionista attraverso X:

Penso che a fine anno Spalletti, Chiellini e Modesto saluteranno la Juve, lasciando spazio alla vera rivoluzione di Comolli, che non è ancora iniziata. Oppure viceversa, ma sarei stupito. Continuare insieme? Forse, ma mi sembra un mercato alla “Djalo e Alcaraz”… — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) January 31, 2026

Doccia fredda per la Juve che, in ogni caso, sembra intenzionata ad andare ancora avanti con il tecnico di Certaldo. Spalletti ha convinto tutti e la dirigenza di corso Galileo Ferraris è già al lavoro per la sua conferma.