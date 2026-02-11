Arriva un super regalo per Luciano Spalletti: manca pochissimo infatti alla firma con la Juventus, i dettagli.

Da anni è sul piede di partenza e viene dato come sicuro partente, ma alla fine Weston McKennie rimane sempre alla Juve e si conferma vero e proprio valore aggiunto della squadra. Il centrocampista statunitense ha disputato una prima metà di stagione davvero pazzesca e ora Spalletti vuole tenerselo stretto: proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è al lavoro per blindarlo.

McKennie ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma la strada per un rinnovo fino al 2028 (o 2029) con adeguamento dell’ingaggio dai 2,5 milioni di euro attuali ai 4 a stagione sembra davvero in discesa. Anzi, c’è di più. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage dello statunitense classe ’98, che ha già dato l’ok per una sua eventuale permanenza a Torino.

I tifosi della Vecchia Signora, dunque, possono stare tranquilli: salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il futuro di McKennie sarà targato ancora Juventus. Questo soprattutto grazie al grande rapporto che si è instaurato tra il calciatore e l’allenatore Luciano Spalletti.