Arriva un nuovo clamoroso annuncio in queste ore che riguarda Jannik Sinner: ecco cosa sta succedendo.

Tra le più grandi sorprese di questo 2026 tennistico c’è sicuramente la vittoria di Novak Djokovic contro Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open. Il campionissimo serbo si è imposto al quinto set sull’azzurro al termine di una maratona infinita, dimostrando di poter dare ancora tanto a questo sport nonostante i 38 anni. Una vittoria che ha colto tutti di sorpresa e tra questi c’è anche Alex de Minaur.

Ecco infatti quanto ammesso in queste ore dal tennista australiano attraverso il proprio canale YouTube: “Ho rivisto le gare di Djokovic a Melbourne, ovvero la semifinale vinta contro Sinner e la finalissima contro Alcaraz. È incredibile vedere come Nole sia ancora capace di andare alla pari con loro, ma a sorprendermi sono soprattutto la qualità del colpo e la velocità con cui colpisce la palla. Il fatto che Djokovic riesca ancora a impensierire campioni molto più giovani come Sinner e Alcaraz dimostra che si può fare, bisogna solo migliorare sotto questo aspetto“.

Un annuncio importantissimo, che inviterà sicuramente gli altri protagonisti del circuito Atp a provarci: chi riuscirà a fermare Sinner e Alcaraz dopo Djokovic?