Juve e Roma pensano a un clamoroso affare in vista dell’estate: ecco tutti i dettagli dell’operazione.

Alla Juve sta giocando poco e male, ma Teun Koopmeiners verrebbe accolto a braccia aperte da Gian Piero Gasperini alla Roma. L’allenatore giallorosso ha lanciato proprio il centrocampista olandese ai tempi dell’Atalanta permettendogli di diventare uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo. E adesso un trasferimento di Koop nella capitale al termine della stagione in corso non è assolutamente da escludere.

Anche perché proprio la Vecchia Signora monitora con grandissima attenzione la situazione di Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 che sta facendo vedere delle buonissime cose in giallorosso dopo un inizio di stagione complicato. Lo riferisce la redazione di ‘Calciomercato.it’, secondo cui i due club starebbero pensando proprio a un clamoroso scambio tra Koop e Ghilardi.

I due calciatori hanno valutazioni diverse e percepiscono stipendi diversi, dettaglio da tenere assolutamente in considerazione, ma occhio alle prossime settimane quando proprio Juve e Roma potrebbero intavolare quella che sarebbe un’operazione di mercato a dir poco clamorosa. Secondo voi farebbe bene la Roma a puntare sull’ex Atalanta e a cedere Ghilardi o non vi privereste dell’ex centrale dell’Hellas Verona?