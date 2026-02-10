La decisione di Gasperini lascia tutti senza parole: ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa Roma.

La Roma vince e convince. L’undici di Gasperini supera il Cagliari col punteggio di 2-0 nel posticipo del 24esimo turno di Serie A e raggiunge la Juve al quarto posto in classifica, l’ultimo disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League. Decide la doppietta messa a segno da uno scatenato Malen.

Roma molto attiva, però, anche sul calciomercato e pronta a rinforzarsi in vista del futuro. La società è impegnata ad allestire una super rosa, ma anche a cedere quei giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico giallorosso. Uno di questi è Pierluigi Gollini, secondo portiere alle spalle dell’inamovibile Svilar. Nell’ultima sessione di mercato, però, è arrivata una clamorosa decisione di Gasperini proprio in merito al futuro dell’estremo difensore della Roma: secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, l’allenatore giallorosso si sarebbe infatti opposto alla cessione di Gollini al Besiktas.

Una presa di posizione sorprendente se si considera che il 30enne originario di Bologna non è un titolare: Gasp, però, crede moltissimo in lui ed è sicuro che Gollini possa tornare davvero utile in caso di assenza di Svilar.