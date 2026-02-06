“Laziali, altro che Lotito: il danno lo fate a voi stessi”! ▷ Stadio vuoto, il monito di Salomone

Lo stadio Olimpico vuoto (o quasi) in Lazio-Genoa, in segno di protesta contro il presidente Claudio Lotito, è un’immagine che ha letteralmente fatto il giro del mondo. Un insieme di fotogrammi simbolici che ha scosso inevitabilmente sia gli appassionati di calcio che i non addetti ai lavori. Non è mai banale, né normale (soprattutto) vedere un impianto da 60.000 posti come quello del Foro Italico così sguarnito come nell’ultima occasione.

Stando a quanto comunicato dai maggiori esponenti del tifo organizzato laziale, questo scenario si ripeterà anche nel prossimo match casalingo contro l’Atalanta. Nelle scorse ore, i vertici della Curva Nord hanno infatti comunicato le modalità esatte secondo cui proseguirà, durante le partite, la contestazione nei confronti di Claudio Lotito, che a riguardo non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

In diretta su Radio Radio – Lo Sport, arriva il monito di Luigi Salomone: “Laziali, il danno non lo fate a Lotito: ma solo a voi stessi. Lui può restare alla Lazio per altri 10 anni! Ecco perché”.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT