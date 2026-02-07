Assistiamo da mesi a vere e proprie azioni terroristiche di violenza inaudita da parte del cosiddetto ICE, la polizia statunitense istituita all’indomani dell’attacco alle Torri gemelle avvenuto al principio del nuovo tumultuoso millennio. ICE sta per United States Immigration and Customs Enforcement. Fu una delle molteplici misure adottate per fronteggiare l’emergenza terroristica e poi consolidatesi in nuova normalità. Come spesso accade con le misure introdotte nell’emergenza, lasciando naturalmente sorgere la domanda se le misure siano state adottate per fronteggiare l’emergenza o l’emergenza sia stata dichiarata per poter introdurre le misure. Sia quel che sia, ciò che colpisce di questo gruppo armato statunitense è la sua inaudita violenza, il suo trattare i cittadini come delinquenti e, dulcis in fundo, il suo aprire il fuoco su persone inermi e spesso letteralmente disarmate, come nel recente caso agghiacciante di Alex Pretti. Il modus operandi di questa forza armata statunitense ricorda da vicino quello di bande terroristiche che agiscono al di fuori di ogni cornice legale e dispiegando una violenza inaudita senza alcun controllo e senza dover rendere conto a nessuno.

Ovviamente sarebbe falso attribuire soltanto a Donald Trump la responsabilità di questa violenza, considerato il fatto che, come ricordavo poc’anzi, il gruppo armato ICE esiste da diversi lustri e non è certo stato introdotto dal codino biondo che fa impazzire il mondo. Mi pare anzi che uno dei più gravi errori delle analisi critiche verso gli Stati Uniti d’America oggi riposi nel fatto che molti stoltamente criticano il solo Trump, fingono che di per sé Stati Uniti d’America e imperialismo siano sempre esistenti e di più fingono di non sapere che l’imperialismo e Stati Uniti siano sempre esistenti e di più fingono che gli Stati Uniti siano un paradiso e siano stati sconvolti soltanto dalla recente presa del potere di Donald Trump. In realtà, come dicevamo, questa vicenda ci insegna soltanto il fatto che la potenza imperialistica di Washington usa la violenza sempre fuori e dentro i propri confini.

L’ICE di cui stiamo discutendo ne è una prova provante. Sia quel che sia, possiamo ben dire che gli Stati Uniti d’America non sono affatto con Trump o senza Trump, con Trump o con Biden, la più grande democrazia del mondo come ripete il circo mediatico e con esso il clero giornalistico. Al contrario, gli Stati Uniti d’America restano un inferno o più precisamente una plutocrazia neoliberale finanziaria a base imperialistica e con repressione violenta di ogni dissenso. Le scene di ordinaria violenza a cui stiamo assistendo, con omicidi di cittadini inermi, debbono indurci a porre seriamente domande come le seguenti. Siamo davvero certi che gli Stati Uniti d’America siano la più grande democrazia del mondo, come ripetono gli autoproclamati professionisti dell’informazione? Siamo davvero sicuri che la monarchia del dollaro rappresenti il tempio dei diritti e della civiltà a cui tutti dovrebbero ispirarsi o da cui tutti dovrebbero lasciarsi ridefinire con le buone o con le cattive? Francamente noi ne dubitiamo fortemente.