Affare fatto in casa Juventus: Luciano Spalletti può ritenersi soddisfatto per la firma di un vero Big.

In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento all’atteso match di Champions League contro il Galatasaray, valido per il ritorno degli spareggi e in programma mercoledì sera alle ore 21,00 a Torino. Si parte dal 5-2 dell’andata a favore di Osimhen e compagni, ma Yildiz e compagni ce la metteranno tutta per ribaltare il risultato di sette giorni fa.

Intanto, c’è da registrare finalmente una buona notizia per la Juve in un momento davvero delicato come quello che si sta vivendo alla Continassa. Weston McKennie, che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e che era stato accostato anche a diverse compagini di Serie A, continuerà a indossare la maglia bianconera ancora per diverse stagioni.

L’operazione per il rinnovo può considerarsi ormai conclusa ed emergono anche i dettagli: il centrocampista statunitense si legherà alla Juve fino al 30 giugno 2030, andando a percepire poco più di 4 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi), un bel salto in avanti rispetto ai 2,5 che guadagna attualmente. La Juve, dunque, può sorridere: nella squadra del futuro ci sarà ancora posto un giocatore importantissimo come McKennie.