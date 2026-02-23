Ribaltone improvviso in Serie A: cambia una super panchina dopo la pesante sconfitta di ieri.

Manca soltanto l’ufficialità, ma è ormai tutto deciso per l’esonero di Marco Baroni sulla panchina del Torino. Fatale l’ennesimo ko di questa stagione rimediato dai granata, che ieri pomeriggio sono stati travolti dal Genoa di De Rossi col punteggio di 3-0 grazie alle reti di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias al termine di una prestazione a dir poco deludente.

Il Toro, che adesso è quindicesimo in classifica con 27 punti, ha dunque deciso di sollevare dall’incarico Baroni. Al suo posto arriva Roberto D’Aversa che – secondo quanto riferito proprio in questi minuti dalla redazione di ‘Sky Sport’ – firmerà con ogni probabilità un contratto sino al termine della stagione: salvo clamorosi e difficili ripensamenti, l’attesa fumata bianca dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio di oggi.

Nelle scorse ore si era parlato anche di un possibile arrivo di uno tra Ballardini, Juric e Mazzarri, ma a spuntarla alla fine è proprio D’Aversa che riparte dopo la deludente avventura alla guida dell’Empoli nella stagione 2024/2025. D’Aversa al posto di Baroni, ormai ci siamo: a breve arriverà anche il comunicato ufficiale da parte della compagine granata.