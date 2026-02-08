Tre punti pesantissimi per il Napoli che si impone sul campo del Genoa all’ultimo respiro: e domenica prossimo c’è la Roma.

Rigore di Hojlund all’ultimo minuto e altri tre punti importantissimi per quel che riguarda le zone alte della classifica di Serie A. Il Napoli concede il bis dopo il successo interno contro la Fiorentina e consolida il terzo posto in classifica, in attesa delle gare delle rivali dirette. Gli azzurri hanno disputato una buonissima gara e sono riusciti a conquistare l’intera posta in palio, nonostante l’espulsione di Juan Jesus.

Proprio il centrale brasiliano, dunque, salterà la super sfida tra Napoli e Roma, valida per la 25esima giornata di Serie A e in programma domenica 15 febbraio alle ore 20,45. Juan Jesus ci teneva tantissimo a scendere in campo contro la sua ex squadra, in cui ha giocato dal 2016 al 2021, ma niente da fare.

Questa è una buonissima notizia per Gian Piero Gasperini, visto il rendimento del difensore del Napoli quest’anno: il 34enne di Belo Horizonte è reduce da una prima metà di stagione davvero importante in Campania e la sua assenza potrebbe essere un fattore chiave per le sorti della super sfida tra azzurri e giallorossi.