Pessime notizie in casa Milan: l’infortunio è più grave del previsto e la sua stagione si conclude in anticipo.

Momento delicato per il Milan, che nell’ultimo turno di campionato di è arreso in casa al Parma (0-1) scivolando a 10 lunghezze di ritardo dall’Inter capolista. Il sogno scudetto per gli uomini di Max Allegri si complica terribilmente, anche se di mezzo c’è ancora da giocare il derby proprio contro i cugini nerazzurri.

Intanto, arriva una tegola pesantissima per il Milan. Si è infatti chiusa in anticipo la stagione di Alphadjo Cisse, centrocampista classe 2006 acquistato a gennaio dai rossoneri e poi lasciato in prestito al Catanzaro. Come riportato in un comunicato ufficiale del club rossonero, il giovane calciatore “è stato sottoposto a intervento chirurgico in Finlandia per la riparazione della rottura del tendine degli adduttori della coscia destra“. La stagione di Cisse, dunque, termina qui e per rivederlo in campo bisognerà attendere addirittura la prossima stagione. Una pessima notizia per il Diavolo e per tutto il popolo di fede rossonera.