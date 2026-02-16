In casa Roma continua a tenere banco il futuro di Lorenzo Pellegrini: ecco le ultimissime da Trigoria.

Anche ieri contro il Napoli si è reso protagonista di una prova non proprio esaltante e al minuto 65 ha addirittura lasciato il campo per fare posto a Venturino. Continua il momento no di Lorenzo Pellegrini, che è legato alla Roma da un contratto fino al 30 giugno 2026: attenzione, dunque, all’evolversi di questa vicenda.

Il centrocampista classe ’96 quasi sicuramente non rinnoverà con i giallorossi e, dunque, appare sempre più probabile un suo addio in estate. Pellegrini piace in Premier League (Newcastle) e anche l’Inter ci ha fatto un pensierino per prenderlo a parametro zero la prossima estate, ma occhio a un eventuale inserimento di altre squadre.

Da qui a giugno tutto può succedere e le sorprese nel calciomercato sono sempre dietro l’angolo, ma una cosa appare ormai certa: le strade di Pellegrini e della Roma sembrano destinate a separarsi alla fine di questa stagione. Condividete la scelta della società oppure credete che Pellegrini meriti un’altra chance nella capitale?