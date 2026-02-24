Grossa novità di mercato in casa Inter in vista della prossima stagione: le ultimissime da Appiano Gentile.

Inter concentratissima in vista della gara di questa sera contro il Bodo Glimt, che vale l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono chiamati a rimontare il 3-1 subito in Norvegia appena una settimana fa: impresa complicata ma non impossibile per una squadra che sta letteralmente dominando il campionato di Serie A, con 10 punti di vantaggio sul secondo posto del Milan.

Inter che punta a recitare un ruolo di primissimo piano anche sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Chivu per il prossimo anno. Marotta segue da tempo Tarik Muharemovic, difensore della nazionale bosniaca classe 2003 che si sta mettendo in luce quest’anno con la casacca del Sassuolo a suon di prestazioni davvero importanti.

Muharemovic ha indossato in passato le casacche delle Giovanili della Juve e della Next Gen bianconera e, dunque, si tratterebbe di un clamoroso sgarbo dell’Inter ai danni proprio della storica rivale. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nel corso dei prossimi giorni.