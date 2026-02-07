Lorenzo Musetti finisce di nuovo al centro di feroci critiche: ecco quello che sta succedendo al tennista azzurro.

Ha disputato un Australian Open da urlo e ai quarti stava letteralmente dominando la sfida contro Djokovic, prima di ritirarsi a causa di un problema fisico quando era in vantaggio per 2 set a 0. Lorenzo Musetti negli ultimi mesi si è reso protagonista di una crescita mostruosa, che lo ha portare a recuperare terreno e posizioni nel ranking Atp fino all’attuale quinto posto.

A sorpresa, però, il 23enne originario di Carrara è finito nel mirino di alcuni haters che lo hanno criticato duramente nei giorni scorsi. E adesso a prendere le difese di Musetti è l’ex tennista Claudio Pistolesi, membro tra le altre cose del comitato ATP: “Chi critica Musetti, ha problemi. Parliamo di critiche assurde, quindi mi soffermerei su quello che è a tutti gli effetti un problema sociale”.

Un messaggio importante a difesa di un professionista esemplare come Musetti che ha dimostrato in passato di essere un fenomeno assoluto anche fuori dal campo. Intanto l’azzurro sarà costretto a saltare i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro a causa del problema agli adduttori accusato proprio contro Djokovic a Melbourne.