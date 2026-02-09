Grande novità in casa Roma a poche ore dal posticipo contro il Cagliari: ecco le ultime che arrivano da Trigoria.

Questa sera, alle ore 20:45, la Roma ospita il Cagliari nel posticipo della 24esima giornata di Serie A. Dopo il pareggio di ieri tra Juve e Lazio, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini è chiamata a conquistare assolutamente i 3 punti per raggiungere proprio i bianconeri al quarto posto in classifica. Intanto, però, c’è una novità importante dal calciomercato.

Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Calciomercato.it’, il direttore sportivo Frederic Massara sarebbe pronto a farsi ufficialmente avanti per Edoardo Corvi, portiere classe 2001 che si sta mettendo in mostra con la casacca del Parma dopo il pesante infortunio occorso al titolare Suzuki. Corvi potrebbe trasferirsi nella Capitale e fare il secondo di Svilar, anche perché Pierluigi Gollini sembra destinato a fare le valigie in estate.

In attesa, dunque, di Roma-Cagliari continuano le grandi manovre di mercato a Trigoria con il club capitolino pronto ad assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori prospetti del panorama calcistico italiano. Seguiremo con grande attenzione questa e altre vicende in casa Roma e sicuramente vi terremo aggiornati in tal senso.