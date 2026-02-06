Nuovo annuncio su Jannik Sinner dopo la delusione agli Australian Open: ora i suoi tifosi temono il peggio.

Niente tris agli Australian Open. Jannik Sinner ha deluso le aspettative a Melbourne, dopo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic. L’azzurro era il grande favorito per la vittoria finale dopo quanto visto nelle ultime due edizioni (2024 e 2025), ma si è arreso a sorpresa alla classe immensa del 38enne serbo. E ora il ritardo da Carlos Alcaraz nella classifica Atp è aumentato.

E non sono mancate le critiche all’indirizzo proprio del campione di San Candido. L’ultima, in ordine cronologico, è quella rivolta dall’ex tennista azzurra Laura Golarsa a ‘Sky Tennis Club’: “Per come gioca e per le sue caratteristiche, Sinner non riesce a mantenere la stessa intensità quando il match si allunga. Cosa che, invece, succede a Djokovic e Alcaraz, che hanno un tennis più di traiettoria“.

Un messaggio importante, destinato sicuramente a far discutere da qui ai prossimi giorni. Sinner, però, non si arrende ed è pronto a tornare protagonista: la stagione tennistica è solo all’inizio e l’attuale numero 2 del mondo non ha alcuna intenzione di mollare la presa.