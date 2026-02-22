Vittoria meritata dell’Atalanta, di rimonta contro un Napoli che non è più capace di gestire le partite: a Bergamo finisce 2 a 1. Dopo essere passata in vantaggio grazie al gol di Beukema, la squadra di Conte ha sofferto per 60 minuti, non riuscendo a evitare il ritorno della Dea. Tre colpi di testa hanno assegnato le tre reti della partita. Ora i napoletani dovranno aspettare il posticipo della Roma per capire se riusciranno a mantenere il terzo posto in solitaria. Il momento di guardarsi indietro per Hojlund e compagni è arrivato, a 5 punti ci sono Atalanta e Como, a 4 la Juventus. Il Napoli non è in salute, e soffre le assenze, ma anche carenze fisiche e mentali.

Nonostante le scorie della Champions l’Atalanta soffre solo negli ultimi 10 minuti, ma il Napoli non è mai riuscito a dare l’impressione di poterla pareggiare.. La partita cambia quando su un calcio di punizione dall’angolo dell’area di rigore bergamasca, la squadra di Palladino si dimentica di difendere e lascia tutti i migliori colpitori di testa del Napoli in totale libertà in area. Beukema può colpire da solo di testa a un metro e mezzo dalla porta, totalmente indisturbato e segna. Da lì in poi Kristovic e compagni non riescono a essere incisivi, e la squadra di Conte gestisce. Nel secondo tempo Palladino prova a cambiare volto alla partita, inserendo Scamacca. Al 60esimo il pareggio lo trova Pasalic, anche in questo caso su calcio piazzato. Il centrocampista si inserisce con i tempi giusti sul primo palo e anticipa la difesa napoletana. Ancora un colpo di testa affonda il Napoli, Samardzic gira nell’angolino un pallone che lascia Milinkovic senza speranze di intervenire. La lotta Champions è più aperta che mai, il Napoli ora può solo guardarsi indietro, nella speranza di ritrovarsi quanto prima.