Nuovo clamoroso annuncio su Alcaraz, protagonista assoluto di questa prima parte di 2026: ecco tutti i dettagli.

Prima il trionfo contro Djokovic nella finale degli Australian Open, poi il successo contro Fils nell’ultimo atto dell’Atp di Doha. Carlos Alcaraz è il protagonista assoluto di questa prima parte di 2026 e la sensazione è che sia diventato per tutti quasi impossibile contrastare il suo dominio. A cominciare da Jannik Sinner, attualmente secondo nel ranking Atp e sempre più lontano dall’amico-rivale spagnolo.

Adesso, però, arriva un importantissimo annuncio da parte Andrey Rublev, che ha cominciato il nuovo anno con il piede giusto. Ecco quanto ammesso in un’intervista a ‘Marca’ dal tennista russo classe ’97: “Il mio obiettivo è quello di battere Alcaraz e di vincere titoli. Non è assolutamente invincibile Carlos. Lo rispetto, questo è sicuro, ma allo stesso tempo devi credere in te stesso e pensare di poter vincere. Se non riesci, allora è meglio non scendere in campo“.

Qual è la vostra idea in tal senso? Credete che Alcaraz al momento sia davvero difficile da superare o pensate che Sinner o altri big del circuito Atp possano battere il fuoriclasse di Murcia?