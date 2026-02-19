L’ultimo annuncio su Jannik Sinner scuote il mondo del tennis: ecco cos’è successo in queste ore.

Gli Australian Open sono ormai alle spalle e Jannik Sinner ha tutta l’intenzione di riprendersi con gli interessi quanto perso sul cemento di Melbourne. Il trionfo di Alcaraz ha aumentato il gap tra i due in classifica, ma il campione di San Candido non ha perso le speranze di disputare un 2026 fantastico, soprattutto a livello di risultati.

Dalla Francia, però, arrivano pessime notizie per Sinner. Ecco infatti quanto ammesso in queste ore dal giornalista Benoît Maylin nel corso della trasmissione “Sans Filet” di Winamax: “Ho diverse perplessità su Sinner. Sulla sua capacità di resistere in match che vanno oltre le 4 ore, dove perde sempre. E anche sulla sua capacità di vincere sfide che arrivano al quinto set dove Jannik ha la peggiore percentuale tra tutte le leggende. Per me Sinner è fragile”.

Un campanello d’allarme che sicuramente invita a far riflettere. Una cosa è certa: Sinner ad appena 24 anni ha già scritto pagine incredibili della storia del tennis e lo farà ancora per tantissimi anni. Su questo non ci sono dubbi.