Altra svolta pazzesca in casa Juventus in questi primissimi giorni di calciomercato invernale: ecco le ultimissime.

Da qualche giorno è iniziato ufficialmente il calciomercato invernale di gennaio e le principali squadre di Serie A sono al lavoro per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Tra queste figure sicuramente la Juve, che è alla disperata ricerca di un esterno destro, di un regista e molto probabilmente di un attaccante, visti gli scarsi risultati ottenuti da Openda e David.

Juve che, però, potrebbe liberarsi presto di un ingaggio importante e i soldi risparmiati potrebbero servire proprio per andare a rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza.

Thiago Motta-West Ham: il tecnico può rescindere con la Juve

Thiago Motta, esonerato lo scorso 23 marzo, è ancora sotto contratto e la Juve spera di potersi liberare presto del suo stipendio. L’allenatore brasiliano naturalizzato italiano – secondo alcune informazioni in nostro possesso – sarebbe l’ultima pazza idea del West Ham, che vive una vera e propria crisi in Inghilterra.

Gli Hammers hanno perso con il Wolverhampton nell’ultimo turno, rimediando così il quarto ko nelle ultime cinque sfide di campionato. Il terzultimo posto in Premier League con appena 14 punti mette i brividi e la permanenza del tecnico Nuno Espírito Santo appare ormai sempre più in bilico.

In caso di esonero, l’allenatore portoghese potrebbe essere sostituito proprio da Thiago Motta, ma è necessario che l’ex Juve rescinda prima il proprio contratto con la Vecchia Signora. Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe accendersi da un momento all’altro.