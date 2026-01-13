“Roma scatenata: arrivano Robinio Vaz e Malen. Attese novità su Zirkzee” ▷ Il punto di calciomercato di Carina

Il calciomercato della Roma entra finalmente nel vivo. Dopo un inizio di gennaio turbolento, i giallorossi sono vicini a chiudere i primi colpi in entrata. A un passo c’è l’arrivo di Robinio Vaz, attaccante classe 2007 attualmente in forza al Marsiglia. Con il club francese, il direttore sportivo Massara ha raggiunto un’intesa dopo un blitz a Parigi, sulla base di un’operazione a titolo definitivo che sfiora i 25 milioni di euro.

In mattinata è anche arrivato il si definitivo del calciatore, che si appresta a diventare dunque il primo rinforzo invernale per mister Gasperini.

Il secondo nome caldo è quello di Donyell Malen dell’Aston Villa, sul quale la Roma ha deciso di puntare con decisione dopo le esitazioni legate alla pista Giacomo Raspadori, in procinto di diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’ex Borussia Dortmund, nazionale belga, ha collezionato finora 21 presenze in Premier League, con un bottino di 4 gol e 2 assist. La formula dell’operazione dovrebbe essere un prestito da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni.

Attenzione, però, alla concorrenza del Napoli, che potrebbe inserirsi qualora riuscisse a cedere Lorenzo Lucca.

Roma, Robinio Vaz – Malen ma non solo: il punto di mercato di Stefano Carina

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino – Sport & News, Stefano Carina, giornalista de Il Messaggero, ha fatto il punto sul mercato della Roma, sempre più attiva in questa fase di gennaio.

“La Roma è scatenata sul mercato: dopo il tergiversare su Raspadori, ha virato con decisione su Robinio Vaz e Malen. Il primo è un grande talento, ma ha soltanto 18 anni: fino a ieri non lo conosceva praticamente nessuno, quindi non possiamo pensare che arrivi e faccia subito la differenza. Gli va dato tempo. Malen, invece, è un profilo già pronto ed è un nome gradito anche a Gasperini, che ha espresso parere positivo“.

Secondo Carina, però, il mercato giallorosso non si fermerà qui: “Non penso che la Roma si fermerà qui. Gasperini vuole due attaccanti pronti e, per questo motivo, credo che arriverà anche un terzo rinforzo offensivo. È quanto è emerso dalla riunione con i Friedkin. Mi riferisco a Zirkzee: dopo la nomina del nuovo allenatore del Manchester United, che dovrebbe arrivare in giornata, il quadro sarà più chiaro. In ogni caso, si tratta di un’operazione destinata agli ultimi due o tre giorni di mercato. Con Zirkzee, Malen e Robinio Vaz sarebbe tutta un’altra Roma“.

Infine, un passaggio sul reparto difensivo e sul nome di Radu Drăgușin: “Se fai un investimento del genere con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni, significa che probabilmente hai già in mente come rientrare negli 80 milioni entro giugno. E questo porta a pensare che la Roma abbia deciso di sacrificare Ndicka in estate“.