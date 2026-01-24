Roma letteralmente scatenata sul mercato: altra operazione conclusa, come annunciato nel comunicato ufficiale.

Domani sera Roma e Milan si affronteranno nel big match della 22esima giornata di Serie A, con inizio alle ore 20:45. All’Olimpico va in scena una sfida da brividi tra la quarta e la seconda forza del campionato: una sfida che rischia di essere decisiva per le ambizioni dei due club in chiave scudetto e Champions League.

I giallorossi, intanto, non si fermano sul mercato e mettono a segno un altro super colpo in entrata. Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali della compagine capitolina: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2006, esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto del settore giovanile del Genoa, avendo fatto l’intera trafila in rossoblù dai 7 anni al debutto in prima squadra. Il 17 gennaio 2025 esordisce in gare ufficiali all’Olimpico proprio contro la Roma, mentre i primi gol in Serie A li realizza il 24 maggio nella sfida contro il Bologna al Dall’Ara. In questa stagione, 2025-26, conta 5 presenze e un assist. Ha scelto la maglia numero 20. Benvenuto a Roma, Lorenzo!“.