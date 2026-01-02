Colpo di scena Ndicka: dalla Coppa d’Africa arriva una decisione davvero inaspettata che lascia tutti a bocca aperta.

Se la Roma è reduce da una prima parte di stagione davvero importante con il quarto posto in classifica e il buon ruolino di marcia in Europa League, gran parte del merito è da attribuire sicuramente a Evan Ndicka. Il centrale francese naturalizzato ivoriano classe ’99 sta dimostrando, anche quest’anno, di essere un vero baluardo in difesa e tra i migliori interpreti del ruolo a livello europeo.

Rendimento davvero super che ha attirato le mire di diversi top club europei, pronti a fiondarsi su di lui: la Roma, in ogni caso, non sembra assolutamente disposta a privarsene, forte anche di un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Ndicka, decisione pazzesca: cos’è successo in queste ore

Ora Ndicka è impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio e la sua assenza pesa come un macigno per gli equilibri difensivi di Gasperini. Il calciatore ne avrà ancora per qualche settimana, prima di fare ritorno nella Capitale.

Proprio dalla Coppa d’Africa arriva una decisione pazzesca, che ha lasciato tutti i tifosi della Roma a bocca aperta: Ndicka, infatti, è rimasto in panchina per tutta la durata della partita tra Gabon e Costa d’Avorio. Una scelta inaspettata visto il valore del calciatore, ma alla fine la sua Nazionale ha vinto per 3-2 in rimonta e ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale della competizione.