Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, come richiesto dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, difensori di Alfonso Signorini.

L’ex paparazzo non potrà trasmettere online la prossima puntata del suo format Falsissimo, prevista inizialmente per stasera. Dovrà anche rimuovere i contenuti delle due precedenti.



17/10/2023 Roma, trasmissione televisiva Avanti Popolo, ospite Fabrizio Corona

Corona è pronto a presentare ricorso in appello contro il provvedimento che gli ha ordinato di rimuovere il materiale già trasmesso su web e social che riguarda Signorini e pure di consegnare tutto, compresi documenti come chat, immagini e video usati come base per le due puntate precedenti. Il tutto dovrà avvenire, come da sentenza, entro due giorni.

Per ora nessun commento è pervenuto dal re dei paparazzi, se non dal suo legale. La decisione del giudice Roberto Pertile, come chiarito dall’avvocato Ivano Chiesa, storico difensore di Corona, verrà impugnata. “In Italia c’è la libertà di pensiero e di parola, in qualunque modo venga manifestata. La censura non c’è più in Italia dal 1946 – aveva già spiegato il legale – Non esiste in Italia la possibilità di inibire a nessuno la possibilità di dire quello che vuole. Tu puoi intervenire dopo: se ti ho offeso mi quereli, ma non è che se pensi che domani ti offenderò ancora, allora mi impedisci di parlare, perché non siamo in Russia”.

Signorini si è sempre detto innocente sulle sue pagine social, poi cancellate con la spiegazione di una scelta consapevole. Il legale Domenico Aiello ha anche accusato Medugno, che era apparso nell’ultima puntata di Falsissimo, sostenendo che il modello campano sia “abituato a proporsi in ogni forma pur di aver successo”. Medugno ha spiegato di non essere mai andato a letto con Signorini ma di aver ricevuto delle avances eloquenti (“la mano sul pacco, a me faceva schifo”).

Signorini è stato interrogato dai pm nei giorni scorsi così come Corona. Oggi la decisione che ferma la puntata annunciata sui social.