Continua senza sosta il calciomercato della Roma in questa finestra invernale: ecco le ultimissime da Trigoria.

La Roma non si ferma un attimo e, dopo Robinio Vaz e Donyell Malen, è pronta a mettere a segno altri colpi in questa sessione invernale di calciomercato. Gian Piero Gasperini è stato chiaro e ha chiesto alla società interventi mirati per giocarsi al meglio tutti gli obiettivi e adesso la dirigenza capitolina è al lavoro per accontentare l’ex allenatore dell’Atalanta.

Oltre alle entrate, però, è da monitorare con grande attenzione la situazione di quei calciatori che potrebbero fare il percorso inverso e lasciare Trigoria da qui ai prossimi mesi. Tra questi spicca il nome di Celik, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026.

Celik, niente rinnovo all’orizzonte: Juventus vigile

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’, nei giorni scorsi sarebbero ripresi i contatti tra la dirigenza della Roma e l’entourage del difensore turco classe ’97, ma non si registrerebbero passi in avanti. La trattativa è al momento da considerarsi in standby e l’ipotesi dell’addio a zero a fine stagione appare la più concreta al momento.

La Juve, che segue Celik da mesi, resta vigile ed è pronta a intervenire per prenderlo gratis: Luciano Spalletti apprezza parecchio l’ex Lille e lo aspetta alla Continassa. Come si concluderà alla fine la vicenda Celik?