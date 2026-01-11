Il mondo dello sport perde un grandissimo protagonista degli ultimi anni: tifosi di tutto il mondo in lacrime.

Simon Yates dice basta a soli 33 anni. Il campione britannico si ritira dal ciclismo e lo fa attraverso un lungo ed emozionante messaggio: “Ho deciso di ritirarmi dal ciclismo professionistico. Per molti questa notizia potrebbe essere una sorpresa, ma non è una decisione che ho preso a cuor leggero. Ci ho pensato a lungo e ora mi sembra il momento giusto per lasciare questo sport“.

Yates, poi continua: “Anche se le vittorie rimarranno sempre impresse, i giorni più difficili e le battute d’arresto sono stati altrettanto importanti. Mi hanno insegnato resilienza e pazienza e hanno reso i successi ancora più significativi. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo il percorso, dallo staff ai miei compagni di squadra, la vostra incrollabile fiducia e lealtà mi hanno permesso di realizzare i miei sogni. Ogni volta che ho dubitato di me stesso, voi non l’avete mai fatto. Grazie”.

Yates si ritira, addio a un grande volto del ciclismo

Yates ha vinto l’ultima edizione del Giro d’Italia davanti a Del Toro e Carapaz grazie all’impresa compiuta nella tappa del Sestriere, ma durante la sua carriera ha ottenuto altri grandi successi.

Il titolo mondiale della corsa a punti nel 2013, 3 tappe al Tour de France, 6 al Giro d’Italia e 2 alla Vuelta, mentre nel 2017 è stato anche il miglior giovane al Tour de France. Una carriera importantissima, chiusa con il trionfo al Giro. Ma ora Yates dice basta e si ritira ufficialmente dal ciclismo.