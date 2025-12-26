Nel tradizionale discorso natalizio, Volodymyr Zelensky ha scelto parole perlopiù provocatorie, aprendo la riflessione sulla fine della guerra e sulla speranza di pace per l’Ucraina ma anche su un cambiamento radicale nella leadership russa. Tra le sue dichiarazioni più controverse, ha evocato il pensiero oscuro che “lui (Putin) muoia”, un commento che ha suscitato immediatamente una reazione dura da parte del Cremlino che ha infatti dichiarato di avere “dubbi sulla sua lucidità”.

Zelensky ha utilizzato il messaggio di Natale non solo per chiedere un futuro di pace per l’Ucraina, ma anche per ribadire la sua posizione contro l’invasione russa. La frase sul desiderio di morte di Putin (sebbene figurativa) ha toccato un nervo scoperto, mettendo in discussione l’intero apparato di potere che sostiene Vladimir Putin. Successivamente all’episodio, Zelensky ha annunciato che incontrerà il presidente degli StatiUniti “nel prossimo futuro”, dopo i colloqui telefonici avuti ieri con gli inviati americani Witkoff e Kushner.

Immagini X di Volodymyr Zelensky