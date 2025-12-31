Nuovo clamoroso annuncio sull’eventuale addio al tennis di Novak Djokovic: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

A 38 anni suonati, Novak Djokovic si appresta a cominciare la sua ennesima stagione tennistica. Il campione serbo, attuale numero 4 al mondo, si sta preparando in vista degli Australian Open, in programma a Melbourne dal prossimo 18 gennaio.

La condizione atletica non è più quella dei giorni migliori e sono in molti a chiedersi se valga ancora la pena continuare a giocare. A questo quesito ha risposto lo stesso Djokovic, presente ai World Sports Summit di Dubai e salito sul palco per premiare ai Globe Soccer Awards.

Djokovic sul ritiro dal tennis: altro annuncio in queste ore

Ecco quanto ammesso dal campionissimo di Belgrado: “Non ho alcun dubbio, voglio continuare a giocare. Lo farò almeno fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, è quello il mio grande obiettivo. Ma onestamente non esiste un limite. Adoro colpire la palla da tennis e competere, si tratta di amore, di passione vera. Se posso giocare ancora a certi livelli e il fisico risponde, perché non continuare?“.

Niente ritiro, dunque, per Djokovic. Almeno per ora. I suoi tifosi e i grandi appassionati di tennis potranno godersi ancora le sue giocate e il suo smisurato talento, anche nella stagione che sta per iniziare.