Clamoroso annuncio in casa Milan in queste ore: il protagonista è, ancora una volta, il tecnico Massimiliano Allegri.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e la delusione in Supercoppa, il Milan è chiamato a reagire immediatamente. Rimane ormai soltanto il campionato come obiettivo stagionale e domenica (ore 12:30) i rossoneri ospitano il Verona nel match valido per la 17esima giornata di Serie A.

Sfida da vincere assolutamente per tenere il passo dell’Inter capolista: la squadra di Chivu è attualmente al comando della classifica con 33 punti, quella di Allegri insegue a 32. Un derby scoppiettante, che rischia di andare avanti fino al termine della stagione.

Cuomo su Allegri: le parole del giornalista

Intanto, in queste ore, è arrivato un importante annuncio del giornalista di ‘TeleLombardia’, Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘MilanNews.it’: “Devo ammettere che ritrovo un Allegri molto meno prorompente. Il tecnico del Milan non ha ancora alzato la voce per quelle che sono state le scelte della società e deve farlo subito, in pubblica piazza. Deve farlo davanti a tutti, visto che in privato non muove niente. Vorrei questo da Allegri, ma non per fare cinema o show“.

Un Max Allegri, chiamato a invertire immediatamente la rotta dopo i recenti risultati: il Milan giocherà soltanto il campionato fino a maggio e questo è un grandissimo vantaggio rispetto alle rivali dirette, impegnate su più fronti.

I rossoneri, dunque, non hanno più alibi e sono chiamati a giocarsela fino alla fine per la conquista dello scudetto: ci riusciranno secondo voi?