Campanello d’allarme in casa Juve per quel che concerne Kenan Yildiz: ecco l’annuncio arriva proprio in questi minuti.

Kenan Yildiz. Il gioiello turco sta dimostrando di essere uno dei più grandi talenti del calcio europeo e, anche in questa stagione, sta trascinando la Juve a suon di gol e di giocate da fuoriclasse vero. A soli 20 anni, il numero 10 bianconero sta già ripercorrendo le orme di una leggenda come Alessandro Del Piero e a Torino sognano in grande.

Il contratto del talento di Ratisbona scade a giugno 2029 e sulle sue tracce si stanno muovendo le principali Big europee, ma la dirigenza bianconera è al lavoro per blindarlo. Perché Yildiz è il presente, ma soprattutto il futuro della Juventus.

Sorrentino su Yildiz: serve continuità al numero 10 della Juve

Intanto, però, Stefano Sorrentino ha lanciato un piccolo campanello d’allarme nel corso de ‘La Nuova DS’: “Per passare da buon giocatore a campione, Yildiz deve migliorare a livello di continuità. Nell’ultimo periodo ha avvertito qualche problemino fisico e anche contro il Pisa aveva il ginocchio un po’ fasciato, ma quando indossi la maglia numero 10 della Juve devi crescere verso l’alto, ma soprattutto dare continuità”.

Una continuità che, molto probabilmente, manca ancora a un ragazzo dalle grandissime potenzialità ma giovanissimo (classe 2005). La Juve, però, crede fortemente nel suo numero 10 ed è pronta a offrirgli un importante adeguamento dello stipendio (5-6 milioni di euro) per trattenerlo ancora a lungo.