Pessime notizie per Jannik Sinner: l’ultima novità spiazza i suoi tifosi e fa gioire l’amico-rivale Carlos Alcaraz.

Ancora qualche giorno di attesa e il prossimo 18 gennaio avranno inizio gli Australian Open, primo Slam della nuova stagione tennistica. Jannik Sinner, attuale numero 2 del ranking Atp, sogna il tris sui campi in cemento di Melbourne: l’azzurro è in grande spolvero e ha chiuso nel migliore dei modi il 2025, con il trionfo alle Atp Finals di Torino.

Sinner dovrà fare attenzione soprattutto Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo e capace di disimpegnarsi al meglio su qualsiasi superficie. Salvo clamorosi colpi di scena, in Australia potremmo assistere all’ennesima sfida tra questi due grandissimi campioni ed eterni rivali.

Alcaraz batte Sinner secondo l’Equipe: pazzesco!

Intanto ad aggiudicarsi l’ultima sfida, almeno in ordine cronologico, è Carlos Alcaraz: il tennista spagnolo, infatti, si è classificato davanti a Sinner nella lista dei migliori atleti pubblicata da “L’Équipe”.

Un successo inaspettato se si considera che entrambi i tennisti hanno vinto 2 Slam a testa l’anno scorso e che Sinner alla fine si è aggiudicato anche le Atp Finals 2025. Alcaraz ha chiuso al primo posto, è vero, ma la stagione dell’azzurro è stata a dir poco stupefacente se pensiamo alla sospensione di 3 mesi a inizio anno per il caso Clostebol.

Niente paura insomma: gli Australian Open sono ormai alle porte e Jannik Sinner è pronto a prendersi la sua rivincita.