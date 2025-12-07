La Città Eterna si prepara all’inaugurazione di una struttura che verrà inaugurata nel pomeriggio dell’Immacolata: cittadini in estasi

Sebbene le città e i balconi di tutta Italia siano già allestiti con addobbi natalizi da diverse settimane, a livello istituzionale la vera partenza del Natale 2025 è fissata, come da tradizione, l’8 Dicembre. Il giorno dell’Immacolata Concezione.

Come nel resto del Paese, anche la Capitale si prepara ad illuminarsi a festa quanto meno fino a tutto il 6 gennaio, giorno dell’Epifania che tradizionalmente chiude il lungo periodo natalizio.

Non solo il centro cittadino, con le sue attrazioni turistiche note in tutto il mondo come il Colosseo, il Pantheon, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, i Fori Imperiali, ma anche i quartieri tradizionalmente più residenziali, come l’Eur, si preparano ad una trasformazione basata su luci, colori e attrazioni.

Una di queste, il cui allestimento preparatorio ha suscitato la curiosità dei cittadini del IX Municipio, sta per essere inaugurata proprio tra qualche ora. Proprio intorno al Laghetto dell’Eur, nel bel mezzo del villaggio animato da food track a bordo lago, stand di artigianato e giostre per bambini, si innalzerà al cielo la ‘City Eye‘, che consentirà di ammirare le bellezze della città a 50 metri di altezza.

Arriva la ruota panoramica più alta d’Europa: tutti in cabina dall’8 dicembre

Trattasi, come lo stesso nome avrebbe potuto già suggerire, di una ruota panoramica di dimensioni ed altezza mai viste finora a Roma. L’attrazione, che domina il Villaggio natalizio del IX Municipio, resterà aperta fino al 7 gennaio, con possibilità di provare la fantastica esperienza a 50 metri di altezza tutti i giorni dalle 10 alle 23.

La ‘City Eye’ consterà di 36 cabine che gireranno ad alta quota lanciando il proprio sguardo sul resto della città, situata a nord del quartiere costruito da Benito Mussolini durante il ventennio fascista.

Il taglio del nastro è previsto intorno alle 17.30 di domani, col primo giro della ruota panoramica (la più alta d’Europa) previsto alle 18.30 e alle 20 su viale Europa, ai piedi della scalinata della Basilica di San Pietro e Paolo, con la relativa accensione della stessa, della scala e dell’albero, accompagnate dall’esibizione degli Sbandieratori e Musici di Borgo Velino.

Il tutto, come anticipato, sarà caratterizzato da tantissimi stand espositivi, con i mercatini natalizi pronti ad accogliere romani e non a caccia del regalo più bello da mettere sotto l’Albero di Natale sicuramente già issato nel salone di casa.