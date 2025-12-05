Giornata infernale in arrivo nella capitale: in questa data ci sarà uno stop al traffico che non permetterà moltissimi spostamenti.

Roma è senza dubbio la città più trafficata d’Italia. Una vera e propria metropoli che ha un grande difetto a livello di circolazione urbana: l’assenza di una copertura adeguata dal punto di vista dei mezzi di trasporto veloci, come la metropolitana. Solo tre linee (di cui una ancora parziale) di metro sotterranea per cercare di coprire una superficie di circa 5.365 km².

Per questo motivo i cittadini preferiscono utilizzare automobili e ciclomotori per spostarsi quotidianamente in città. Ciò aumenta di conseguenza sia il traffico sulle strade interne al Raccordo Anulare, sia il tasso di inquinamento dell’aria. Per questo motivo da anni a Roma vengono promosse le cosiddette “domeniche ecologiche“, uno stop alla circolazione quasi totale, o quanto meno per i veicoli privati più inquinanti.

L’ultima domenica ecologica del 2025 andrà in scena proprio in questo weekend. Domenica 7 dicembre gli agenti di Roma Capitale bloccheranno tutte le auto e le moto che non sono in possesso dei requisiti necessari per circolare all’interno della Fascia Verde. Ma andiamo a vedere tutte le specifiche.

Domenica 7 dicembre stop ai veicoli inquinanti all’interno della ZTL Fascia Verde di Roma

Le direttive del dipartimento Roma Servizi per la Mobilità sono confermate come nelle altre recenti domeniche ecologiche. In vista del 7 dicembre scatteranno nuovi divieti alla circolazione di mezzi privati, con due fasce di blocco: dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 17 alle 20. L’orario dello stop pomeridiano tiene conto dell’appuntamento all’Olimpico dalle 18 con l’incontro del campionato di serie A Lazio-Bologna.

Previste come sempre alcune deroghe. Potranno infatti circolare i veicoli ibridi ed elettrici, quelli alimentati a GPL o metano da Euro 3 in avanti, le auto a benzina Euro 6, i ciclomotori con motore quattro tempi da Euro 2 in su e le moto a 4 tempi da Euro 3. Circolazione libera anche per i mezzi in sharing e le vetture con a bordo persone con disabilità.

La cosiddetta ZTL Fascia Verde, ovvero il perimetro dentro al quale non sarà possibile circolare domenica prossima, è una linea immaginaria cha si estenda a nord fino a Castel Giubileo ed a sud fino all’Appia Antica, mentre ad ovest arriva fino a Villa Carpegna mentre ad est sulla via Palmiro Togliatti.

Intanto il Comune di Roma ha già ufficializzato e calendarizzato le prossime tre domeniche ecologiche nel 2026: ovvero quelle del 18 gennaio, del 22 febbraio e del 29 marzo, continuando con la cadenza di una domenica al mese dedicata all’aria pulita.