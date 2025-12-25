Ultim’ora sconcertante nel mondo dello sport: arriva un clamoroso annuncio sull’addio al tennis di Carlos Alcaraz.

Ha appena 22 anni, ma è già il re assoluto del mondo del tennis e sembra destinato a dominare la scena ancora a lungo, insieme al suo amico-rivale Sinner. Carlos Alcaraz non ha bisogno di presentazioni e per lui parlano i numeri: altri 2 tornei del grande Slam conquistati nel 2025, ovvero Roland Garros e Us Open, e primo posto assoluto nel ranking Atp proprio davanti a Sinner.

C’è, però, qualcosa che preoccupa gli addetti ai lavori e in qualche modo spegne gli entusiasmi dei tifosi dello spagnolo: la rottura dopo 7 anni con l’allenatore Ferrero. Un addio improvviso, che ha scosso tutti e che potrebbe avere ripercussioni importanti sul futuro del campione di El Palmar.

Bartoli, annuncio choc su Alcaraz: sarà addio al tennis?

Proprio come ribadito da Marion Bartoli ai microfoni della trasmissione ‘Les Grandes Gueules du Sport’ su RMC Sport. La 41enne francese, ex numero 7 del ranking WTA, ha rilasciato delle dichiarazioni davvero clamorose: “In tutta sincerità, sono preoccupata per Alcaraz. Parliamo di un tennista dalle qualità eccezionali, di un genio assoluto, ma uno come lui ha bisogno di struttura, di qualcuno che lo guidi”.

“Senza une vera guida, Carlos non può mantenere lo stesso livello di prestazione. Se non riuscisse a fare questo, potrebbe addirittura dire addio al tennis all’età di 25 anni, come ha fatto Bjorn Borg. Noi ovviamente non lo vogliamo e auspichiamo che continui a giocare a tennis ancora per molto tempo“.

I tifosi dello spagnolo adesso tremano: l’annuncio della Bartoli è davvero inquietante e fa riflettere.