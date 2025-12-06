Milioni di appassionati sparsi per l’Europa hanno accolto con disappunto la notizia confermata ufficialmente: finisce tutto col 2025

Lanciate inizialmente sul mercato quasi come ‘riempitivo’ di un palinsesto televisivo storicamente incentrato sui film che dal cinema passavano dopo qualche tempo sul piccolo schermo, la categoria delle ‘Serie televisive’ ha di fatto progressivamente soppiantato le grandi produzioni cinematografiche, riscuotendo clamorosi successi non solo negli USA, spesso patria di moltissimi format di successo, ma anche in tutta l’Europa.

Da ‘Il Trono di Spade‘ a ‘True Detective‘, passando per ‘Breaking Bad‘ e ‘Dexter‘ – solo per citare i primi giganti che hanno contribuito enormemente ad ampliare il pubblico di appassionati – le serie televisive hanno aperto le porte a grandi case produttrici e ad attori di fama mondiale nello sviluppo di prodotti e contenuti sempre più popolari.

La grande diffusione di piattaforme come Netflix, Prime Video, Paramount e Disney+ ha poi dato la possibilità, a milioni di utenti sparsi sia negli Stati Uniti che nel Vecchio Continente, di poter rivedere a piacimento tutti gli episodi di tutte le stagioni semplicemente selezionando il prodotto dal menù dell’App dedicata. Tanto dal proprio smartphone quanto dalla Smart TV domestica.

Indubbiamente l’esplosione del fenomeno Netflix, la società americana operante nella distribuzione streaming via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, ha permesso di rinverdire la popolarità di alcuni format di successo costantemente cercati (e rivisti talvolta in loop) da moltissimi appassionati.

Peccato che, come comunicato dallo stesso broadcaster, a fine anno non sarà più consentito accedere a due tra le più seguite serie televisive nella storia dei prodotti extra cinematografici.

Fans sul piede di guerra: addio anche a ‘Friends’

La scadenza dei diritti di licenza (validi fino al 30 dicembre del 2025) ha provocato degli effetti tellurici sulle variazioni dei contenuti disponibili sulla piattaforma.

Già dall’ultimo giorno dell’anno non sarà più possibile vedere (o rivedere) due pietre miliari come ‘The Big Bang Theory‘ e ‘Friends‘, due tra le serie più amate dal grande pubblico.

Basti pensare che la sit-com americana prodotta dal 1994 al 2004 e che vede, tra i maggiori protagonisti, attori del calibro di Jennifer Aniston, Courteney Cox e David Schwimmer, è ancora la serie TV più rivista di sempre su Netflix.

Come riferito dal ‘The Guardian‘, In Italia, Svizzera, Regno Unito, Germania e Sud Africa, non saranno più disponibili i due popolari prodotti. Quasi pleonastico dire che parecchi appassionati abbiano già fatto sentire la propria voce sui social, minacciando di disdire l’abbonamento dopo aver appreso la notizia.

Anche il tabloid ‘The Telegraph‘ ha dedicato ampio spazio alle proteste degli utenti, inviperiti per la cancellazione di contenuti che ormai facevano parte di un ideale archivio d’intrattenimento sempre a disposizione: dal 31 dicembre sarà necessario esplorare nuovi prodotti e nuove produzioni.